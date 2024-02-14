Сусіди позаздрять великому врожаю: які культури варто послати поряд з часником

Дуже важливо, щоб кожен городник звертав особливу увагу на характеристики різних рослин, щоб розсаджувати їх разом з тими сусідами, які допомагають отримати дійсно великий урожай. Стосується це правило і часнику. Часник — рослина родини амарилісових. Його вважають цибулинним, а це означає, що він, як й інші представники цього виду, виділяє особливі речовини-фунгіциди, що відрізняються відлякувальною і протигрибковою дією.

Про це пише ТСН.

Незважаючи на всі корисні властивості, часникові не є універсальними захисниками. Крім того, вони навіть здатні відлякати деяких комах і бактерій, які потрібні певним рослинам. Тож ж можна посадити поряд з часником?

Томати

Цей овоч дуже любить сусідство часнику. Більше того, деякі городники радять висаджувати кущі томатів між часником. А все тому, що ефірні олії часникових здатні захистити їх від кліща, білокрилки, зменшують ризик розвитку іржі і фітофторозу. Але й томати допомагають часнику. Насамперед вони захищають його від парші. Однак зверніть увагу, що ці культури не можна висаджувати два роки поспіль на одному місці.

Капуста

Капуста дуже часто піддається нападу різних шкідників, а тому часник з його фунгіцидними властивостями їй дуже допомагає. Якщо посадити ці культури поряд, то капусту оминатимуть стороною гусениці, мошки, слимаки. Однак варто зазначити, що капуста забиратиме на себе більшість поживних речовин, тому головки часнику виростуть невеликими.

Огірки

Чи можна садити огірки між часником? Ця культура дуже часто страждає від грибкових захворювань і комах. А часник діятиме як природний захист. Однак упереміш з огірками висаджувати часник не варто. Зазначимо, що всі гарбузові чудово переносять сусідство з часником.

Картопля

Для картоплі найнебезпечнішими шкідниками є колорадський жук і фітофтора, і саме їм дає відсіч часник. Краще розсаджувати його безпосередньо між рядами, тоді ви точно зможете захистити картоплю від шкідників і хвороб.

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Зелень

Щавель, шпинат, петрушка і кріп — вся садова зелень чудово уживається з часником. Ба більше, їх можна висаджувати поряд як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Вони допоможуть одне одному набрати зелену масу, вітаміни й соковитість.

Морква

Цей вид овочів часто страждає від листоблошки, попелиці та морквяної мухи, а фітонциди, які містяться в часнику, чудово їх відлякуватимуть. Сама ж морква допоможе часнику сформувати соковиті стрілки, міцні і здорові цибулини. Розсаджувати їх варто на сусідні грядки, а не вперемішку.

Нагадаємо, ми вже писали, що можна встигнути посадити у лютому.

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