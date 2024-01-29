Що встигнути посадити у лютому: секрети городників

Вже скоро настане час для весняних робіт на городі. Але поки ще холодно, і висаджувати розсаду у відкритий ґрунт рано. Тому лютий – це ідеальний час для посівів на розсаду.

У цьому місяці можна висадити насіння багатьох овочевих, ягідних та квіткових культур. Фахівці з svitroslyn.ua повідомили, що саме можна посадити в лютому, щоб отримати щедрий урожай.

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У лютому можна висадити насіння овочевих культур та зелені:

Перець (солодкий і гіркий)

Баклажани

Петрушка, селера

Томати

Картопля (елітна)

Капуста (рання)

Базилік

Кавун

Кабачки, гарбуз та інші баштанні культури

Для вирощування розсади овочевих культур потрібно використовувати спеціальний субстрат. Він повинен бути легким, повітропроникним і добре утримувати вологу. Також важливо забезпечити розсаді хороше освітлення. Якщо світла недостатньо, то розсада виросте слабкою і витягнутою.

У лютому можна висадити насіння суниці та полуниці. Для вирощування розсади ягідних культур потрібно використовувати торф'яні горщики або стаканчики. Це дозволить уникнути пікіровки, яка може пошкодити ніжні коріння рослин.

Квіткові культури

У лютому можна висадити насіння наступних квіткових культур:

Віола

Хризантема

Лаванда

Сальвія

Для вирощування розсади квіткових культур потрібно використовувати легкий, повітропроникний субстрат. Також важливо забезпечити розсаді хороше освітлення та регулярний полив.

Перед посівом насіння потрібно обов'язково продезінфікувати. Це допоможе захистити рослини від хвороб і шкідників.

Насіння потрібно висівати в добре зволожену ґрунтосуміш.

Після посіву насіння потрібно прикрити плівкою або склом, щоб створити парниковий ефект.

Коли з'являться перші сходи, плівку або скло потрібно прибрати.

Розсаду потрібно регулярно поливати і підгодовувати.

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