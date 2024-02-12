Сусіди будуть заздрити: як доглядати за геранню, аби вона пишно квітнула

Герань – справжня зірка підвісних кашпо, яка прикрашає вікна та балкони своїми яскравими квітами. Але щоб вона цвіла рясно, їй потрібен правильний догляд.

Експерти з santeplusmag.com надали кілька порад, які допоможуть вам виростити красиву герань й змусити її рясно квітнути.

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1. Посадка:

Використовуйте багатий грунт для горщиків з додаванням добрива для герані. Додайте трохи піску та глини для покращення дренажу. Перемістіть герань в більший горщик, якщо вона занадто розрослася.

2. Полив:

Поливайте герань лише після того, як грунт повністю висохне. Не перезволожуйте, щоб уникнути загнивання коренів. Поливайте під корінь, а не на листя.

3. Обрізка:

Регулярно видаляйте зів'ялі квіти та обрізайте стебла наполовину. Це стимулюватиме ріст нових пагонів і цвітіння. Видаляйте побурілі або засохлі листя.

4. Світло:

Більшість видів герані потребують багато світла. Деякі більш ніжні види краще ростуть у тіні. Захищайте герань від прямих сонячних променів у найспекотніші години дня.

5. Добрива:

Підгодовуйте герань добривом для квітів раз на два тижні протягом вегетаційного періоду.

Фахівці зазначають, щоб герань цвіла рясніше, можна поливати її кип'яченою і охолодженою водою. Використовуйте підвісні кашпо, щоб створити каскадну композицію з герані. Висаджуйте герань у вазони та контейнери різної форми та розміру.

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