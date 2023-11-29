Як змусити герань цвісти: цікавий лайфхак з голкою

Щоб змусити герань цвісти, достатньо скористатися звичайною шпилькою. Процедуру рекомендується почати з дезінфекції шпильки у звичайному спирті, після чого проколоти стебло у кількох місцях.

Відео дня

Українське видання "На пенсії" поділилося цікавим методом, як викликати цвітіння гераней за допомогою простої маніпуляції. Важливо не перестаратись: при багатьох уколах (не більше 10) на кущі герані може виникнути стрес.

Читайте також: Що додати у воду, щоб квіти після свят довше стояли

Укол шпилькою або звичайною голкою викликає у рослини стрес, що спонукає її почати виробляти квітконоси – своє потомство. Зазвичай перші квіти можна очікувати через 7–10 днів після таких маніпуляцій.

Цей метод дозволяє "заохотити" герань цвісти у будь-яку пору року. У контексті загального догляду за геранню також важливо враховувати її підживлення, обрізку та щеплення. Рекомендується розміщувати горщики з цими квітами на сонячному боці.

Спосіб уколів шпильки використовується, коли звичайний догляд не призводить до цвітіння рослини.

Нагадаємо, ми розповідали, як обирати букет для своєї коханої.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!