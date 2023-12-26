Сонячні спалахи призвели до магнітних бур: небезпечні дати

Днями було зафіксовано кілька сонячних спалахів класу M і CME. Прогнози вказують на потенційні геомагнітні збурення вже незабаром.

Сонячна активність зросла до помірного рівня, відзначена кількома спалахами класу M за останні 24 години до 00:30 UTC 25 грудня 2023 року.

Перед початком січня, за даними центру Meteoagent, станеться три геомагнітні шторми "помаранчевого рівня". Магнітні бурі матимуть К-індекс 4.

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Чи є магнітні бурі сьогодні

Згідно із прогнозом, 26 грудня сила геомагнітних коливань незначна – всього три бали, а 27 та 28 грудня варто чекати посилення штормів до 4 балів (помаранчевий рівень). Повторення такої магнітної бурі станеться 30 грудня.

Календар магнітних бур на кінець грудня:

Як пережити магнітні бурі

Якщо за прогнозами магнітна буря буде потужною, краще заздалегідь прийняти заходи для захисту свого здоров'я. Будьте обережні з фізичними навантаженнями. Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Пийте достатньо води. Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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