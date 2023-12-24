Зійде перша Різдвяна зірка: коли потрібно сідати за стіл на Святвечір

Сьогодні 24 грудня відзначають Святвечір, день перед Різдвом. З давніх-давен існують певні традиції та народні повір'я на цей день.

Понад дві тисячі років тому у Святвечір на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яка, за біблійним переказом, сповістила світ про появу немовляти-Спасителя.

UAportal розповідає, коли потрібно сідати за стіл цього дня. Зокрема, сьогодні за стіл варто сідати тоді, коли зійде перша Різдвяна зірка. Проте це не можна робити в червоному одязі згідно з народними прикметами.

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Крім цього, на Святвечір існує декілька заборон, а саме в цей день не можна лаятися, сперечатися, підвищувати голос, займатися важкою роботою, шиттям, рукоділлям, відмовляти в допомозі.

Натомість у Святвечір варто піти до храму на службу, а ввечері зібратися за святковим столом всією родиною. Стіл потрібно накрити білою скатертиною, а на нього покласти сіно, оскільки воно символізує ясен, у який народився Ісус.

Також на стіл потрібно поставити 12 страв, обов'язково – кутю та узвар із сухофруктів. Згідно з народними прикметами потрібно скуштувати всі страви, аби не залишитися голодним на весь рік.

Нагадаємо, ми розповіли, які страви потрібно приготувати на Святвечір. Зокрема, 12 пісних страв, які символізують 12 місяців у році.

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