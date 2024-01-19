Зігріваючий та ситний: рецепт курячого супу з часниковою олією
Зігріваючий та ситний: рецепт курячого супу з часниковою олією
Цей суп ідеально підходить для холодного зимового вечора. Він ароматний і має приємну гостроту.
Його можна легко приготувати вдома, використовуючи доступні інгредієнти. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Курячі стегна з гомілкою – 600 г
- Круглозернистий рис – 150 г
- Соняшникова олія – 50 мл
- Часник – 6 зубчиків
- Цибуля – 1 шт.
- Капуста кейл – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
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Приготування:
- Помийте і обсушіть курячі стегна. Звільніть їх від кісточок і шкіри.
- Почистіть і дрібно наріжте цибулю і часник.
- Промийте рис через дрібне сито, поки вода не стане прозорою.
- Вичавіть з лимона сік в окрему мисочку.
- Нагрійте олію в великій каструлі на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи золотистого кольору. Обережно, він швидко горить!
- Вимкніть вогонь і негайно перелийте олію в невелику миску, залишивши 1 ст. л. в каструлі.
- Додайте цибулю до 1 ст. л. часникової олії, що залишилася в каструлі, і готуйте на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Періодично помішуйте суміш.
- Влийте 8 склянок води, добре перемішайте. Додайте рис, курячі стегна і 1 ч. л. солі. Доведіть страву до кипіння. Зменште вогонь до невеликого і тушкуйте, не накриваючи кришкою, приблизно 20 хвилин.
- Перекладіть курку на тарілку і дайте їй охолонути. Каструлю залиште на невеликому вогні.
- Подрібніть м’ясо двома виделками.
- Відокремте листя кучерявої капусти одне від одного. Ретельно промийте в холодній воді, струсіть зайву воду і наріжте листя навхрест.
- Додайте в каструлю капусту і подрібнену курку. Продовжуйте тушкувати, періодично помішуючи, приблизно 4-5 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню. Додайте в суп сіль і лимонний сік на смак. Добре перемішайте.
- Розлийте суп по тарілках. Налийте в кожну тарілку 2-3 ч. л. часникової олії, яку ви залишили в окремій мисці на початку приготування, і присипте супчик меленим чорним перцем.
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