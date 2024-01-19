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Зігріваючий та ситний: рецепт курячого супу з часниковою олією

Ціхоцька Марія

Зігріваючий та ситний: рецепт курячого супу з часниковою олією

Цей суп ідеально підходить для холодного зимового вечора. Він ароматний і має приємну гостроту.

Його можна легко приготувати вдома, використовуючи доступні інгредієнти. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • Курячі стегна з гомілкою – 600 г
  • Круглозернистий рис – 150 г
  • Соняшникова олія – 50 мл
  • Часник – 6 зубчиків
  • Цибуля – 1 шт.
  • Капуста кейл – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком

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Приготування:

  1. Помийте і обсушіть курячі стегна. Звільніть їх від кісточок і шкіри.
  2. Почистіть і дрібно наріжте цибулю і часник.
  3. Промийте рис через дрібне сито, поки вода не стане прозорою.
  4. Вичавіть з лимона сік в окрему мисочку.
  5. Нагрійте олію в великій каструлі на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи золотистого кольору. Обережно, він швидко горить!
  6. Вимкніть вогонь і негайно перелийте олію в невелику миску, залишивши 1 ст. л. в каструлі.
  7. Додайте цибулю до 1 ст. л. часникової олії, що залишилася в каструлі, і готуйте на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Періодично помішуйте суміш.
  8. Влийте 8 склянок води, добре перемішайте. Додайте рис, курячі стегна і 1 ч. л. солі. Доведіть страву до кипіння. Зменште вогонь до невеликого і тушкуйте, не накриваючи кришкою, приблизно 20 хвилин.
  9. Перекладіть курку на тарілку і дайте їй охолонути. Каструлю залиште на невеликому вогні.
  10. Подрібніть м’ясо двома виделками.
  11. Відокремте листя кучерявої капусти одне від одного. Ретельно промийте в холодній воді, струсіть зайву воду і наріжте листя навхрест.
  12. Додайте в каструлю капусту і подрібнену курку. Продовжуйте тушкувати, періодично помішуючи, приблизно 4-5 хвилин.
  13. Зніміть каструлю з вогню. Додайте в суп сіль і лимонний сік на смак. Добре перемішайте.
  14. Розлийте суп по тарілках. Налийте в кожну тарілку 2-3 ч. л. часникової олії, яку ви залишили в окремій мисці на початку приготування, і присипте супчик меленим чорним перцем.

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