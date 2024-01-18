Як приготувати ніжне різото з гарбуза: простий рецепт

Різото з гарбузом – це ніжне, кремове і ароматне блюдо, яке ідеально підходить для холодного зимового дня. Шеф-кухар Анастасія Ворже поділилася рецептом свого улюбленого різото з гарбузом, яке виходить дуже шовковистим за консистенцією.

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Порадами від Анастасії Ворже поділились на сайті "Шуба". Для різото краще використовувати італійський рис сортів Arborio або Carnaroli. Бульйон потрібно підливати поступово, щоб рис не розварився.

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Ключовим етапом у приготуванні різото є mantecare – коли вже вимкнувши вогонь, ви додаєте в рис вершкове масло, сир і трохи бульйону. Різото в цей момент потрібно перемішувати дуже енергійно, це допоможе досягти особливо кремової консистенції. Майте на увазі, що навіть при вимкненому вогні рис продовжить вбирати рідину, і різото трохи загусне.

Інгредієнти

Рис арборіо - 160 г

Пюре гарбузове - 200 г

Бульйон овочевий - 500 мл

Масло вершкове несолоне - 50 г

Цибуля біла салатна - 1/2 шт.

Вино біле сухе - 1/2 склянки

Пармезан тертий - 40 г

Спосіб приготування

Дрібно шаткуємо цибулю. Гарбузове пюре розморожуємо, якщо воно було замороженим. У сковороді з високими бортами розігріваємо вершкове масло і на середньому вогні готуємо цибулю до м'якості, не даючи їй позолотитися. Коли цибуля буде готова, додаємо рис і даємо йому ввібрати в себе масло, постійно помішуючи протягом 2-3 хвилин. Вливаємо вино, коли воно википить, додаємо гарбузове пюре і перемішуємо. 5. Потім починаємо підливати гарячий бульйон. Пару ополоників за раз і даємо википіти, помішуючи. Рис повинен постійно бути в рідині, але не плавати в ній. Він поступово почне виділяти крохмаль, стане кремовим. Готуємо таким способом 25 хвилин. Вимикаємо вогонь. Додаємо олію, сир та пів ополоника бульйону. Енергійно перемішуємо, щоб його трохи "збити". Консистенція на цьому етапі має бути трохи рідкою. Поки ви подасте ризото, воно загусне.

Раніше ми розповідали, як приготувати запечений гарбуз із сиром. Цей простий рецепт сподобається всій родині.

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