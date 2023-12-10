Зігріваюча смакота: рецепт гарячого шоколаду з коньяком
Зігріваюча смакота: рецепт гарячого шоколаду з коньяком
Шоколад з коньяком за рецептом від Shuba не лише зігріває, але й дуже смачний. Коньяк вигідно підкреслює смак шоколаду.
Інгредієнти:
Коньяк – 45 мл
Сироп – 20 мл
Екстракт ванілі –3 г
Гарячий шоколад –150 мл
Вершки 35% –30 мл
Мускатний горіх мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
Налийте коньяк у склянку, додайте сироп, ванільний екстракт і гарячий шоколад. Добре розмішайте.
Зверху викладіть збиті вершки.
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