Святвечір 2023: історія, традиції та прикмети

Свята вечеря – це вечір перед Різдвом Христовим, яке від 2023 року в Україні святкуватимуть 25 груня. Святвечір заведено відзначати у родинному колі, а на стіл виставляти 12 пісних страв на честь 12 апостолів.

Різдво Христове – це релігійне свято, яке відзначається християнами всього світу. Воно присвячене народженню Ісуса Христа, Сина Божого. За християнським віровченням, Ісус Христос є Спасителем людства. Він народився від пречистої Діви Марії й був посланий Богом, щоб врятувати людей від гріхів.

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Коли Різдво 2023 за новим церковним календарем

Різдво Христове відзначається 25 грудня за григоріанським календарем. У православних церквах, які використовують юліанський календар, Різдво відзначається 7 січня. Від 2023 року Україна перейшла на новий церковний календар, тож Різдво в нашій країні святкуватиметься 25 грудня.

Святвечір – це переддень Різдва Христового. Він відзначається 24 грудня за григоріанським календарем і 6 січня за юліанським календарем. У цей день християни готуються до святкування Різдва. Вони відмовляються від їжі та напоїв до появи першої зірки на небі.

Що готують на Святвечір

У Святвечір заведено готувати 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. До цих страв зазвичай входять:

кутя – каша з пшениці з медом і маком;

узвар – компот із сухофруктів;

риба;

гриби;

капуста;

вареники з вишнями або картоплею;

голубці;

галушки;

пироги;

млинці.

У Святвечір також заведено колядувати – ходити по домівках і співати колядки. Колядки – це різдвяні пісні, які розповідають про народження Ісуса Христа.

Святвечір – це переддень Різдва Христового, який відзначається 6 січня за юліанським календарем. Цей день має особливе значення для православних християн, адже він символізує народження Ісуса Христа.

Історія Святвечора та традиції

Навечір'я Різдва Христового вперше почали святкувати у IV столітті. Трохи пізніше, у V-VIII століттях, були написані священні піснеспіви, які використовуються в різдвяних богослужіннях й донині. На Святвечір родина готувалася до вечірньої трапези. Головною стравою була кутя. У розмочені зерна пшениці чи ячменю додавали насіння маку, соняшнику, конопель, гірчиці та горіхів.

Православні християни обов'язково відвідували службу в храмах, а ввечері збиралися всією родиною за великим столом, який покривали сіном чи соломою, що служили нагадуванням про ясла, де лежав новонароджений Ісус. Поверх застилали чисту білу скатертину, ставили свічки, ікону та клали ялинові гілки.

За стіл сідали після появи на небі першої зірки. До цього дотримувалися посту – весь день нічого не їли. Перед трапезою обов'язково запалювали свічки та читали молитву, в якій прославляли Христа та просили благополуччя, здоров'я та щастя для всіх присутніх.

До столу подавали 12 пісних страв, які символізували 12 апостолів. Окрім куті на столі мав бути узвар, пісний борщ, ламанці (пісні коржі, змочені у розпареному маку з доданням меду).

До пісного борщу додавали квасолю та сушені гриби.

Дідух на Різдво

На Святвечір у хаті під іконами ставлять дідуха - прикрасу із пшеничного чи житнього снопа, що символізує добробут та багатство. Вважається, що Ісус народився на сіні. На другий день різдвяних свят дідуха спалюють, а довкола нього колядують.

Колядки

Напередодні Різдва молодь збиралася великими компаніями. Юнаки та дівчата одягали химерні костюми, розфарбовували обличчя та з піснями ходили по хатах. Важливим атрибутом такого театралізованого дійства завжди виступала Вифлеємська зірка, виготовлена з кольорового паперу та стрічок.

Опівночі на Святвечір проводиться церковна служба. Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома залишали на столі залишки куті для померлих. Вночі діти та підлітки ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених.

Колядки – це різдвяні пісні, які розповідають про народження Ісуса Христа. Вони мають стародавнє походження і досі є важливою частиною різдвяних традицій у багатьох країнах світу.

У слов'янських народів колядки співаються в навечір'я Різдва, на Святвечір. Вони мають величальний характер і прославляють народження Спасителя. Колядки часто містять величальні уривки з Біблії, а також побажання господарям дому щастя, здоров'я та добробуту.

Колядники ходили по домівках і співали колядки, а господарі будинку пригощали їх їжею та напоями.

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