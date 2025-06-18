Збиратимете відрами: чим полити смородину для щедрого врожаю

Завдяки правильному добриву ягоди стануть смачнішими. Садівники рекомендують використовувати монофосфат калію — добриво, яке не містить азоту, але багате на фосфор і калій.

Цей препарат забезпечує смородину всіма необхідними речовинами в критичний період дозрівання плодів. Формула добрива включає близько 52% фосфору та 34% калію, що робить його особливо ефективним саме на цьому етапі розвитку рослини. Про це повідомив автор українського YouTube-каналу "Корисне TV" поділився порадою щодо підживлення смородини в червні для отримання рясного врожаю великих і солодких ягід.

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Садівник наголосив, що для приготування розчину необхідно розчинити 10 грамів монофосфату калію в десяти літрах води, добре перемішати і дати настоятися кілька хвилин. Потім отриманим добривом слід полити кущ — на один потрібно приблизно п’ять літрів розчину.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати моркву у червні.

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