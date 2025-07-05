Збиратимете відрами: чим підживити огірки для хорошого врожаю

Щоб отримати рясний урожай соковитих і хрумких огірків, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й вчасно їх підживлювати. Агрономи з великим досвідом діляться простим і дієвим рецептом натурального добрива, яке забезпечить огіркам усе необхідне протягом усього літнього сезону.

Основу цієї підживи становить звичайна кропива — вона є природним джерелом азоту, необхідного для активного росту. Про це пише noviydoctor.

Якщо кропиви під рукою немає, її можна замінити зеленою масою гороху, люцерни або навіть свіжоскошеною газонною травою. До зеленої основи додають рибне борошно — один кілограм — і пів кілограма лактобактерій із препарату Байкал ЕМ-1. Саме ці бактерії пришвидшують процес бродіння і підвищують поживну цінність майбутнього добрива. Для того щоб бактерії мали чим живитися, у суміш додають ще й кілограм патоки або звичайного цукру.

Усі інгредієнти поміщають у пластикову або оцинковану, але не залізну бочку. Потім доливають воду до самого верху, ретельно перемішують, накривають щільною кришкою й обгортають пакетом, щоб всередині зберігалося тепло. Посудину бажано виставити на сонце — під дією тепла процес ферментації відбуватиметься активніше.

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Через два тижні добриво вже можна використовувати, але найкращих властивостей воно набуває приблизно за шість тижнів. Для підживлення огірків готову рідину розводять із водою у пропорції один до десяти й поливають під корінь — по 1,5 літра під кожен кущ.

Цей натуральний настій на основі кропиви, рибного борошна та лактобактерій — доступна й ефективна альтернатива магазинним засобам. Він не лише стимулює ріст рослин, а й покращує якість урожаю, роблячи огірки особливо смачними й хрумкими.

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