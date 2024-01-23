Собаки теж відчувають горе: як їм допомогти

Собаки можуть відчувати горе так само як і люди. І ви повинні допомогти їм у цей важкий час.

Якщо ви недавно втратили улюблену людину, ви знаєте, як важко може бути пережити горе. І ви, можливо, не знаєте, що ваші домашні тварини також можуть відчувати горе. "Горе впливає на наших домашніх улюбленців так само як і на нас", — розповіла Newsweek Лорна Вінтер, експерт із поведінки собак.

Читайте також: Чому собаки насправді ганяються за автомобілями

Експертка зауважила, що коли собака горює, потрібно приділити їй вдосталь часу. Собаки потребують фізичного контакту та спілкування, щоб почуватися в безпеці та коханні.

"Проводьте якомога більше часу зі своїм собакою, гладьте його, обіймайте його та говорите з ним ласкавим голосом", – додала Лорна Вінтер.

Вона також порадила "занурити тварину у рутину" – це може допомогти їй почуватися впевненіше в цей час змін.

Експертка додала, що собаки люблять гратися і займатися, і це може допомогти їм відволіктися від своїх почуттів. Грайте з ними в ігри, йдіть на прогулянки або запропонуйте їм нові іграшки або розваги.

Лорна Вінтер звернула увагу, що кожній собаці потрібен час, щоб пережити горе. Тож не очікуйте, що ваш собака одразу повернеться до свого нормального стану. Будьте терплячі та люблячі, і він зрештою зцілиться.

Якщо ви помітили будь-які серйозні зміни в поведінці вашої собаки, наприклад, відмову від їжі або води, агресію або депресію, зверніться до ветеринара. Ветеринар може запропонувати додаткові поради або призначити ліки, щоб допомогти вашому собаці впоратися з горем", - порадила експертка.

Пам’ятайте, що ваша любов і підтримка є найважливішими речами, які ви можете запропонувати своїй собаці в цей важкий час.

Раніше ми розповідали, чому собаки виють на сирени, чи є якась генетична схильність реагувати на високий сигнал тривоги від проїжджаючих машин швидкої допомоги, поліції або сигналу повітряної тривоги?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!