Поведінка собаки часто може спантеличити їхніх господарів та й загалом людей. Ми знаємо, що вони люблять їсти власні фекалії, але спантеличені їхніми мотивами.

Відео дня

Очолює список ексцентричної поведінки собак виття на сирени, пише Mental Floss. Чи є якась генетична схильність реагувати на високий сигнал тривоги від проїжджаючих машин швидкої допомоги, поліції або сигналу повітряної тривоги?

Читайте також: Як заспокоїти наляканого кота: Поради ветеринарів

Як виявилося, причиною, чому собаки виють на сирени, є їхнє походження, а саме вовки. Коли члени зграї розбиті та розкидані, їхні супутники виють, щоб знайти спосіб знайти їхнє розташування. Подумайте про це як про природний GPS: за допомогою виття собаки можуть повідомляти одне одному своє місцезнаходження навіть на великих відстанях.

Оскільки собаки насправді не знають, як має звучати поліцейська машина, вони часто сприймають сирену як виття тварини. Також можливо, що собаки вважають сирени ознакою того, що в їх оточенні щось ненормальне, і вони хочуть, щоб ви, ватажок зграї, знали про це.

Всупереч поширеній думці, собаки рідко виють, тому що шум шкодить їхнім ніжним вухам. Деякі експерти кажуть, що якби це було так, вони б проявляли іншу поведінку, наприклад, бігали та ховалися.

Чим більше собака чує і реагує на сирену, тим більше вона може бути змушена продовжувати поведінку. Це тому, що собаки, які виють, а потім помічають, що звук відходить, можуть почати пов’язувати свій голос зі зникненням шуму. У майбутньому вони, ймовірно, згадають, що "прогнали" порушника своїм лепетом, і повторять процес.

Хоча виття зазвичай нешкідливе, іноді це може бути ознакою того, що ваш вихованець відчуває тривогу від розлуки з господарем або має погане самопочуття. Якщо виття не зникає навіть без крику сирени в радіусі чутності, ви можете відвести тварину на огляд.

Якщо ви хотіли дізнатися, чому собаки виють на сирени, тепер ви отримали відповідь. Це просто спосіб повідомити про своє місцезнаходження, а не тому, що це завдає їм болю. З іншого боку, власники можуть почуватися інакше.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин, тому існує безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних з ними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!