Собаки люблять Різдво так само як і їхні господарі – науковці

Нове дослідження показало, що домашні тварини, особливо собаки, насолоджуються Різдвом так само як і їхні господарі.

Дослідження, проведене компанією ManyPets, опитало понад 2000 власників собак у Великобританії. 91% власників сказали, що їхні собаки хвилюються в переддень Різдва, і 87% сказали, що це покращує їхнє власне враження від свят.

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Собаки можуть насолоджуватися Різдвом з кількох причин. По-перше, святкові прикраси можуть бути для них стимулюючими та привабливими, особливо форми та веселі персонажі. По-друге, собаки можуть відчувати запах різдвяної вечері, яка часто включає їхні улюблені страви. По-третє, вони можуть отримувати подарунки, навіть якщо вони не для них. Ткож святкові прогулянки можуть бути для них захоплюючими, оскільки вони зазвичай включають більше членів сім’ї, ніж звичайні прогулянки.

Фахівець з поведінки собак Леон Тауерс сказав: "Домашні тварини обожнюють святковий період, оскільки це час веселощів і щастя з їхніми улюбленими людьми. Завдяки їхнім дивовижним чуттям та інтуїції собаки радіють Різдву так само як і ми".

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