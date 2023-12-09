Чи варто дозволяти собаці спати в одному ліжку з господарем: поради кінологів

UAportal розповідає, чи варто дозволяти собаці спати з господарем на одному ліжку. Дізнайтесь, до чого може призвести така поблажливість до домашнього улюбленця.

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Переваги сну на одному ліжку з собакою

Покращення зв'язку

Якщо дозволити собаці спати в одному ліжку з господарем, це може зміцнити зв'язок між ним і його пухнастим другом. Виникає відчуття близькості та комфорту, що посилює спільний емоційний зв'язок.

Зняття тривоги та стресу

Коли собака спить поруч з господарем, це може допомогти зменшити рівень тривоги та стресу. Присутність і тепло компаньйона надає заспокійливий ефект, що сприяє покращенню якості сну і загального самопочуття.

Підвищена безпека

Собаки від природи є захисними тваринами, і спільний сон може забезпечити відчуття безпеки та спокою, особливо для людей, які живуть на самоті, або тих, хто може відчувати себе вразливим.

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Недоліки сну на одному ліжку з собакою

Порушення сну

Це може призвести до неспокійних ночей і зниження загальної якості сну.

Алергія та проблеми з гігієною

Деякі люди можуть мати алергію на собачу лупу, що може створити проблеми, якщо собаки сплять в одному ліжку. Крім того, собаки можуть приносити в ліжко бруд, бактерії або паразитів, що створює гігієнічні ризики.

Межі та проблеми з дресируванням

Дозвіл собакам спати в ліжку господарів може розмити кордони і перешкоджати дресируванню. Ця звичка може потенційно створити залежність і проблеми з поведінкою, оскільки собакам важко сприймати кордони і виконувати команди.

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