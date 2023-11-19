Знижує рівень цукру в крові: який овоч варто регулярно вживати

Броколі відома своїми корисними властивостями для здоров'я. Вона містить багато поживних речовин, які сприяють здоров'ю серця і мозку. Цей овоч містить вітаміни A, C, K, фолати, клітковину та калій, необхідні для нормального функціонування організму. Крім того, він стабілізує рівень цукру в крові.

Про це повідомляє Eating Well.

Користь броколі

Багата клітковиною

Броколі, як овоч без крохмалю, стає важливим елементом у збалансованому раціоні. За даними Міністерства сільського господарства США, вона містить менше 6 грамів вуглеводів на склянку сирої порції і близько 2 грами клітковини. Це поєднання сприяє мінімальному впливу на рівень цукру в крові завдяки низькому вмісту вуглеводів та уповільненню травлення клітковини.

Сульфорафан

Недавні дослідження показують, що сульфорафан, присутній в броколі, може сприяти зниженню рівня цукру в крові та боротьбі з інсулінорезистентністю та окислювальним стресом. Це відзначено у вивченні 2023 року в журналі Phytomedicine Plus.

Зволожує організм

Броколі допомагають утримувати оптимальний рівень гідратації, що є важливим для тих, хто має підвищений рівень цукру в крові, оскільки зневоднення може концентрувати цукор у крові. Відповідно до Центрів з контролю та профілактики захворювань, броколі, які містять 90% води, сприяють підтримці водного балансу.

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Доступність за ціною

Свіжий броколі може зберігатися в холодильнику від 3 до 5 днів, представляючи велику кількість поживних речовин за свої гроші. Заморожені броколі також є хорошим варіантом, зберігаючи всі корисні речовини.

Універсальність приготування

Броколі можна приготувати різними способами — сирим, на пару, пасерованими, додавати їх до різних страв.

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