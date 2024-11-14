Зніміть це негайно: які джинси вийшли з моди
Стилісти та експерти в сфері повсякденної моди однозначно не рекомендують носити цієї весни та літа джинси, надмірно прикрашені біжутерією, а також моделі скінні та бойфренд. До антитрендів також потрапили штани з надто світлого денiму.
У 2024 році джинси стали невід'ємною частиною гардероба кожної людини. Вони будуть представлені в різноманітних стилях і фасонах, від класичних скінні до широких бойфрендів. Однак існують певні стилі джинсів, які весною і літом 2024 року вважатимуться антитрендами і навіть постарять вас на кілька років, пише Best Life.
Вузькі джинси
Якщо є якийсь образ, який на даний момент явно застарів, то це джинси скінні. "Я твердо вірю, що якщо ви бачили пік стилю до Covid, то в 2024 році він, швидше за все, вважатиметься застарілим. Хоча я мушу визнати, що була їх великою шанувальницею", - говорить стиліст і експерт з високої моди Єнія Ернандес Фонсека.
Укорочені скінні
Якщо вам подобаються укорочені джинси, у 2024 році декілька стилів виглядатимуть сучасно і модно: наприклад, джинси з широкими штанинами, джинси бочкоподібного крою або невимушені джинси прямого крою. Проте укорочені скінні все одно залишаються скінні, і їх краще уникати, якщо ви хочете виглядати сучасно, кажуть експерти.
Джинси з дуже завищеною талією
Джеффрі Ампратвум, експерт зі стилю та професор Технологічного інституту моди (FIT) у Нью-Йорку, говорить, що джинси з надто завищеною талією можуть зробити вас старше.
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Джинси-бойфренди
Дуже небагато людей добре виглядали в джинсах-бойфрендах. Джинси-тата - улюблена невимушена альтернатива, яку пропонують стилісти, у 2024 році. Їх невимушений крій і зручна посадка ідеально контрастують з більш зібраним верхом, наприклад, твідовим або шкіряним піджаком.
Занадто прикрашені джинси
Чрезмірно прикрашені джинси старять людей не за віком. Подумайте про яскраві деталі, такі як контрастні ефекти, наприклад, кислотні або мармурові потертості, перебільшені розриви та розриви, а також ефектні шви та прикраси зі страз.
Дуже світлі блакитні джинси
Дуже світло-блакитні джинси можуть виглядати тьмяно або застаріло, зазначають стилісти. Темний деним стає все більш популярним: багато людей віддають перевагу чорним або сірим тонам світлішим відтінкам.
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