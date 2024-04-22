Сніг, грози, заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

Упродовж нинішнього тижня в Україні очікується нестійкий характер погоди з дощами, коливаннями атмосферного тиску, подекуди заморозками та поривчастим вітром.

Метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що у південних та східних регіонах збережеться переважно аномально тепла погода. А от на західні та північні області поширяться холодні повітряні маси, тут буде менше сонячних днів.

Вночі на правобережжі очікуються заморозки. Дощі в окремі дні супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

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Якою буде погода в Україні до кінця квітня:

22 квітня (понеділок):

Вночі у північній частині країни, вранці та вдень у західних, південних та центральних областях пройдуть дощі, на крайньому заході місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно без опадів.

Вітер вночі та вранці південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, східних та північних областях, пориви, 15 – 20 м/с; вдень змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +3…+8 °C, у західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °C; вдень +13...+18 °C, у західних областях +8...+13 °C.

Прогноз погоди на 22 квітня. Джерело: facebook.com/UkrHMC Прогноз погоди на 22 квітня. Джерело: facebook.com/UkrHMC

23 квітня (вівторок):

У центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °C, вдень +14…+19 °C. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до 0…-5 °C, вдень +11…+16 °C.

24 квітня (середа):

У західних областях, вдень також на півночі країни очікуються дощі, подекуди значні, окремі грози. В решті регіонів України без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +6…+11 °C, вдень +17…+22 °C, у Криму до +26 °C, у західних областях +8…+13 °C.

25 квітня (четвер):

У східних та західних областях очікуються дощі, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6…+11 °C, вдень +15…+21 °C; у південних, центральних та східних областях вночі +9…+14 °C, вдень +20…+25 °C.

26 квітня (п'ятниця):

На більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується на Правобережжі +3...+8 °C, на Лівобережжі +10...+15 °C.

27 квітня (субота):

Дощі пройдуть вночі у північних областях, а вдень – місцями у західніх. Вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі прогнозуються до мінус трьох градусів. Вдень значно потеплішає – до 21 градусу.

28 квітня (неділя):

Опади припиняться по всій території України. Однак можливий поривчастий вітер, 15-20 м/с. Уночі температура становитиме від плюс 6 до 11 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 23. У Криму майже спека – очікується до плюс 27 градусів.

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