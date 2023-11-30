Злегка пряний та кисло-солодкий: як приготувати соус, який підійде до будь-якої страви

Кулінари розповіли, як приготувати ідеальний соус до м'яса, риби, морепродуктів, салатів та овочів. За цим рецептом на смак він вийде насиченим, трішки пряним, кисло-солодким та вершковим.

Цікаво, але такий простий соус підійде для абсолютно різних страв. Не менш добре смакуватиме зі свіжим хлібом та грінками, пише Pixel.

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Необхідні інгредієнти:

майонез – 250 г;

йогурт – 150 г;

мариновані огірки – 250 г;

мариновані печериці – 150 г;

варені яйця – 2 штуки;

червона цибуля – 40 г;

гірчиця – 1 ст. ложка;

сік лимона – 1 ст. ложка;

цукор – 1 ч. ложка;

сіль, чорний перець (мелений).

Спосіб приготування:

1. Очистьте цибулю і печериці, наріжте на дрібні кубики. Мариновані огірки також потрібно дрібно нашинкувати.

2. З відварених яєць треба відділити білок та жовток. Білок поріжте на кубики, а жовток поки відставте у сторону.

3. Підготовлені інгредієнти треба замішати у мисці. В окремому посуді з'єднайте майонез, йогурт, гірчицю та жовток, який треба перетерти. Додайте цукор і сік лимона. Знову все перемішайте, об'єднавши разом з овочами. Після цього поперчіть і добре перемішайте.

4. Далі соус має настоятися у холодильнику мінімум годину, а найкраще – 2-3 години. За цей час аромати змішаються і соус набуде оригінального смаку.

5. Перед подачею соус треба посипати дрібно рубаною зеленню. Це може бути кріп, петрушка, зелена цибуля.

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