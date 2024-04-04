Приховають тонке волосся та додадуть об'єму: дев'ять найкращих зачісок для жінок за 50

Вік – це лише цифра, і це твердження ніколи не було таким правдивим, як коли мова йде про волосся. Жінки за 50 зараз сміливіші, ніж будь-коли, коли мова йде про їхні зачіски, і вони шукають стильні та сучасні стрижки, які підкреслять їхні кращі риси.

Експерти видання John Frieda опитали стилістів та зібрали поради експертів щодо 9 найкращих зачісок для жінок за 50. Ось що вони порадили:

Класичний лоб:

Простий, легкий у стилі крій. Додає об’єму та чіткості. Підходить для серцеподібних або круглих облич.

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Багатошаровий боб:

Створює текстуру, об’єм та рух. Підходить для різних форм обличчя та типів волосся. Можна носити гладеньким або скуйовдженим.

Боб довжиною до підборіддя:

Підходить для густіших типів волосся. Доповнює круглі обличчя та обличчя у формі серця. Легко укладати.

Хвилі до плечей:

Чудовий варіант для будь-якого віку. Додає об’єму та текстури. Легко укладати.

Текстурована зачіска:

Стильна та сучасна стрижка. Підходить для високих вилиць. Невибаглива у догляді.

Гладкий лоб:

Шикарний та сучасний. Підходить для овальної та довгастої форми обличчя. Потрібне мінімальне укладання.

М'який крій піксі:

Ніжна варіація класичної стрижки піксі. Додає м’якості та жіночності. Підходить для різних форм обличчя.

Асиметричний боб:

Пом’якшує квадратні обличчя. Чудово виглядає з хвилястим або прямим волоссям. Ідеально підходить для жінок, які хочуть свіжого вигляду.

Текстурована бахрома:

Додає м’якості, чіткості та текстури. Освіжає ваш стиль. Привертає увагу до ваших очей.

Не бійтеся експериментувати з різними зачісками, щоб знайти ту, яка найкраще підходить вам. Зверніться до свого перукаря за порадою щодо найкращої стрижки для вашої форми обличчя та типу волосся.

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