Приховають зайві складки: стилісти сказали, які купальники нині у топі модниць (фото)
У 2024 році модниці при виборі купальників орієнтуються на комфорт і стиль. Особливо популярними є моделі, які візуально зменшують живіт.
Стилісти у коментарі Who What Wear розповіли, які купальники обрати жінкам, що намагаються приховати випуклий живіт, чи складки шкіри на боках.
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Експерти надали основні поради для тих, хто ще не обрав, який купальник обрати у відпустку.
Купальники з високою талією та роздільні купальники з трусиками-шортиками: підкреслюють талію та приховують живіт.
Однотонні суцільні купальники: темні кольори, особливо чорний, надають стрункості.
Купальники з драпіруванням: драпірування та складки тканини відвертають увагу від проблемних зон.
Моделі з вертикальними смугами: візуально витягують фігуру, роблячи її стрункішою.
Купальники з підтримкою: вбудовані корсети або шви надають форму та підтримку.
Суцільні купальники з високим вирізом на області тазу: купальники з вирізом, що піднімається вище стегна до області талії, допомагають візуально подовжити ноги і зменшити об'єм живота.
Це дуже модний та ефективний спосіб створити привабливий силует.
Раніше стилісти розкрили, які сумки будуть в моді у 2024 році.
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