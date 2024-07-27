Приховають зайві складки: стилісти сказали, які купальники нині у топі модниць (фото)

У 2024 році модниці при виборі купальників орієнтуються на комфорт і стиль. Особливо популярними є моделі, які візуально зменшують живіт.

Стилісти у коментарі Who What Wear розповіли, які купальники обрати жінкам, що намагаються приховати випуклий живіт, чи складки шкіри на боках.

Вас також зацікавить: Купальник чорного кольору: плюси та мінуси, які варто знати перед покупкою

Експерти надали основні поради для тих, хто ще не обрав, який купальник обрати у відпустку.

Купальники з високою талією та роздільні купальники з трусиками-шортиками: підкреслюють талію та приховують живіт.

Які купальники у моді у 2024 році Які купальники у моді у 2024 році

Однотонні суцільні купальники: темні кольори, особливо чорний, надають стрункості.

Які купальники у моді у 2024 році Які купальники у моді у 2024 році

Купальники з драпіруванням: драпірування та складки тканини відвертають увагу від проблемних зон.

Які купальники у моді у 2024 році Які купальники у моді у 2024 році

Моделі з вертикальними смугами: візуально витягують фігуру, роблячи її стрункішою.

Які купальники у моді у 2024 році Які купальники у моді у 2024 році

Купальники з підтримкою: вбудовані корсети або шви надають форму та підтримку.

Які купальники у моді у 2024 році Які купальники у моді у 2024 році

Суцільні купальники з високим вирізом на області тазу: купальники з вирізом, що піднімається вище стегна до області талії, допомагають візуально подовжити ноги і зменшити об'єм живота.

Які купальники у моді у 2024 році Які купальники у моді у 2024 році

Це дуже модний та ефективний спосіб створити привабливий силует.

Раніше стилісти розкрили, які сумки будуть в моді у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!