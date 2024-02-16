Скільки води необхідно пити, щоб втратити вагу: поради дієтолога

Переоцінка раціону харчування та питного режиму – це важливі кроки на шляху до схуднення. Вода може істотно підтримати ваші зусилля на шляху до гарної фігури.

Дієтолог Емі Гудсон пояснила, як пити воду для схуднення:

Вода не спричинює втрату ваги сама по собі, але може допомогти:

Підвищити відчуття ситості: вживання води перед їжею та протягом дня насичує,що може призвести до меншого споживання калорій.

Зменшити загальне споживання калорій: вода не містить калорій, на відміну від солодких напоїв.

Підвищити фізичну працездатність:оптимальна гідратація організму важлива для кращих результатів під час тренувань.

Скільки води потрібно пити щодня?

Не існує універсального правила:

Вік, стать, рівень активності та загальний стан здоров'я впливають на потребу в рідині.

20% цієї кількості людина отримує з їжі.

Жінкам рекомендується випивати близько 9 чашок рідини в день, а чоловікам – близько 13 чашок.

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Коли пити воду для схуднення?

Перед їжею: для кращого контролю порцій.

Після невеликого прийому їжі: для посилення почуття ситості.

Перед тренуванням: для кращих результатів та запобігання зневодненню.

Під час тренування: по 50-100 мілілітрів води кожні 20 хвилин.

Після тренування: 160-200 мілілітрів за кожен втрачений кілограм.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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