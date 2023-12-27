Скільки користі в одній ложці: Медики відповіли чи можна їсти мед натщесерце

Чи можна їсти мед на порожній шлунок

Мед – це натуральний продукт, який здавна славиться своїми корисними властивостями. Зарубіжні медики перерахували 7 переваг вживання столової ложки меду натщесерце.

Про це пише ua-vestnik. Мед протипоказаний людям з алергією на продукти бджільництва, а також хворим на цукровий діабет. В останньому випадку необхідно звернутися до лікаря за рекомендацією. В інших випадках варто враховувати, що мед досить калорійний, в неконтрольованих кількостях може привести до збільшення у вазі.

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Зміцнення імунітету

Мед містить багато вітамінів і мінералів, які необхідні для нормальної роботи імунної системи. Він допомагає організму боротися з інфекціями і застудою.

Покращення травлення

Мед стимулює вироблення шлункового соку, що сприяє кращому перетравленню їжі. Він також допомагає загоювати виразки шлунка.

Зниження рівня холестерину

Мед допомагає знижувати рівень холестерину в крові, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Підвищення енергії

Мед – це хороше джерело енергії. Він допомагає організму відчувати себе бадьорим і активним протягом дня.

Зміцнення кісток

Мед містить кальцій і інші мінерали, які необхідні для здоров'я кісток. Він допомагає запобігти остеопорозу.

Покращення стану шкіри

Мед має протизапальні і антиоксидантні властивості, які допомагають покращити стан шкіри. Він може використовуватися для лікування прищів, екземи та інших шкірних захворювань.

7. Зменшення ризику розвитку онкологічних захворювань

Мед містить антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень. Це може знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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