русский
Здоров'я

Скільки треба випивати води, щоб схуднути: ви будете вражені

Ціхоцька Марія

Скільки треба випивати води, щоб схуднути: ви будете вражені
Вода - це незамінний інструмент для підтримки здоров'я та краси

Хто б міг подумати, що звичайнісінька вода може стати вашим союзником у боротьбі із зайвою вагою? Експерти в один голос твердять, що вода - це не просто напій, а й незамінний інструмент для підтримки здоров'я та краси. Її навіть можна використовувати замість супів, які раніше вважалися обов'язковими в раціоні. Про це пише ТСН.

Як вода допомагає схуднути?

  • Покращує обмін речовин: Вода прискорює метаболічні процеси, а це означає, що ваш організм буде ефективніше спалювати калорії.
  • Знижує апетит: Вода заповнює шлунок, створюючи відчуття ситості, що може допомогти вам їсти менше.
  • Виводить токсини: Вода допомагає вивести з організму шлаки та токсини, які можуть уповільнювати метаболізм.
  • Підсилює термогенез: Вода стимулює термогенез - процес вироблення тепла організмом, який також сприяє спалюванню калорій.

Скільки води потрібно пити, щоб схуднути?

Загалом, рекомендується випивати близько 2 літрів чистої води на день.

Однак, це лише орієнтовна цифра. Кількість води, яку вам потрібно пити, може залежати від вашої ваги, віку, рівня активності та клімату, в якому ви живете.

Найкращий спосіб визначити свою потребу у воді - це прислухатися до свого організму. Ви повинні відчувати себе бадьоро, ваша шкіра має бути зволоженою, а сеча - світлою.

Як пити воду, щоб схуднути?

  • Почніть день зі склянки води: Це допоможе запустити обмін речовин і підготувати організм до нового дня.
  • Пийте воду перед їжею: Це допоможе вам з'їсти менше їжі.
  • Носіть з собою пляшку води: Так ви завжди будете мати доступ до чистої води.
  • Пийте воду протягом дня: Не чекайте, поки відчуєте спрагу.
  • Додайте до води лимон або імбир: Це допоможе прискорити метаболізм і зробити воду більш смачною.
  • Обмежте споживання води перед сном: Це допоможе уникнути набряків.

Читайте також: Переваги відмови від вживання вина: що варто знати

Пам'ятайте, що вода - це не чарівна таблетка. Щоб схуднути, важливо також дотримуватися здорового харчування та регулярно займатися спортом. Однак, вода може стати вашим цінним помічником на цьому шляху.

Зверніть увагу:

Якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям, перед тим, як міняти свій питний режим, проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, ми вже писали, які напої варто пити для пофілактики тромбозів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Здоров'я