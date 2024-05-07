Гранатовий сік і не лише : які напої варто пити для пофілактики тромбозів

Густа кров може значно підвищити ризики тромбоутворення, тому для профілактики тромбозів та покращення стану кровоносної системи важливо вживати продукти, що розріджують кров. Є напої, які можуть у цьому допомогти. До них входить, зокрема, гранатовий сік та вода. Про це пише Радіотрек.

Вода:

Рекомендації: Насамперед, лікарі радять пити достатню кількість звичайної негазованої води - не менше 33 мл на кожен кілограм маси тіла.

Вода підтримує оптимальну в'язкість крові, перешкоджаючи утворенню тромбів, а також сприяє лімфодренажу та природній детоксикації організму.

Гранатовий сік:

Склад: Містить амінокислоти, вітамін P, вітаміни групи B, необхідні для нормального функціонування серцево-судинної системи та кровотворної функції.

Гранатовий сік може бути дуже корисним для людей з серцево-судинними захворюваннями, особливо рекомендується людям віком 50+ для профілактики вікових проблем.

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Буряковий сік:

Властивості: Сприяє природній детоксикації, виводить з організму солі важких металів, оптимізує ліпідний склад крові, покращуючи її текучість.

Дієтологи радять вживати буряковий сік для профілактики тромбозів та покращення загального стану кровоносної системи.

Настої ягід:

Рекомендовані ягоди: Чорна смородина, горобина.

Чорна смородина, горобина. Склад: Містять вітаміни C та P, які покращують плинність крові по судинній стінці, зміцнюють стінки судин та підтримують їх здоров'я.

Настої з цих ягід є доступним та ефективним способом розрідження крові та профілактики тромбозів.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви можете значно покращити стан кровоносної системи, знизити ризики тромбоутворення та зберегти здоров'я на довгі роки.

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