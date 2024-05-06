Виводить поганий холестерин: яку рибу треба включити в свій раціон після 30 років

Після 30 років багато хто з нас починає більше дбати про своє здоров'я та шукає шляхи для його покращення. Це важливий крок, адже з віком знижується рівень активності, а метаболізм уповільнюється.

Одним із поширених проблем у цей період стає підвищення рівня холестерину в крові. На щастя, існує простий та смачний спосіб боротися з цією проблемою – вживати лосось. Про це пише Главред.

Чому лосось?

Багатий на вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти: Лосось – це не просто смачна риба, а й джерело цінних поживних речовин, які необхідні для підтримки здоров'я.

Допомагає знизити рівень холестерину: Дослідження показали, що регулярне вживання лосося може значно знизити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) у крові, що, в свою чергу, зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Сприяє роботі мозку: Омега-3 жирні кислоти, які містяться в лососі, важливі для когнітивної функції та можуть допомогти зменшити ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Корисний для зору: Омега-3 жирні кислоти також необхідні для здоров'я очей та можуть допомогти запобігти віковій макулярній дегенерації.

Допомагає схуднути: Лосось – це білковий продукт, який надовго насичує та допомагає контролювати вагу.

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В одному дослідженні, опублікованому в журналі "American Journal of Clinical Nutrition", 40 людей протягом тижня дотримувалися середземноморської дієти, яка включала дві порції лосося.

В результаті дослідження було виявлено, що у цих людей значно знизився рівень холестерину в крові, що свідчить про те, що лосось може бути ефективним способом зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Лосось – це не лише смачний, але й дуже корисний продукт, який може значно покращити ваше здоров'я.

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