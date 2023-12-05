Скільки меду можна з‘їдати в день, щоб не нашкодити здоров‘ю: ви будете здивовані

За висновками медиків, щоб уникнути негативного впливу на здоров'я, слід обмежитися не більше ніж двома столовими ложками меду на день, вживаючи його краще в першій половині дня та при активному способі життя.

Про це пише Ukr.media.

Мед містить антиоксиданти, вітаміни та фруктозу, які запобігають окисленню клітин та слугують джерелом енергії. Проте, користь від меду може бути перебільшеною, зазначають лікарі-дієтологи. З урахуванням високого вмісту вуглеводів, слід обмежувати його споживання.

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Експерти рекомендують обирати мед в сотах для гарантії його якості та натуральності.

Щодо застосування меду при застуді, лікарі вважають, що це більше психологічний ефект, оскільки розчинений у гарячій воді мед втрачає корисні властивості.

Щодо протипоказань, мед не рекомендується при ожирінні та алергії на квіти або бджолину отруту.

Медики попереджають, що поєднання меду та алкоголю може бути небезпечним для здоров'я, особливо у великих кількостях, що може викликати жирові зміни в печінці та призвести до цирозу.

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