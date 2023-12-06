Сильна магнітна буря розтягнеться на три доби: оновлений прогноз на грудень

У середу, 6 грудня, розпочалася магнітна буря "помаранчевого рівня". Її сила становить 4 бали з 9 можливих. Шторми такого рівня здатні впливати не метеозалежних людей.

На сайті сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent зазначається, що потужність геомагнітних коливань залишатиметься сильною три доби поспіль – 6,7 та 8 грудня.

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З 9 по 11 грудня потужних спалахів не очікується, удари відновляться 12 грудня. Цього дня очікується буря у 4 бали.

Магнітні бурі червоного рівня очікуються в останні дні грудня – 30 та 31 числа. Очікується, що геомагнітні шторми сягнуть сили у 5 балів.

Близько 30-35% населення планети відчувають нездужання, коли погода змінюється. З'являються такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.

На жаль, метеопатію не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.

Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:

Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.

Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають. Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.

Відмова від шкідливих звичок . Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.

. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії. Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.

Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.

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