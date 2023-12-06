Сильна магнітна буря розтягнеться на три доби: оновлений прогноз на грудень
У середу, 6 грудня, розпочалася магнітна буря "помаранчевого рівня". Її сила становить 4 бали з 9 можливих. Шторми такого рівня здатні впливати не метеозалежних людей.
На сайті сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent зазначається, що потужність геомагнітних коливань залишатиметься сильною три доби поспіль – 6,7 та 8 грудня.
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З 9 по 11 грудня потужних спалахів не очікується, удари відновляться 12 грудня. Цього дня очікується буря у 4 бали.
Магнітні бурі червоного рівня очікуються в останні дні грудня – 30 та 31 числа. Очікується, що геомагнітні шторми сягнуть сили у 5 балів.
Близько 30-35% населення планети відчувають нездужання, коли погода змінюється. З'являються такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.
На жаль, метеопатію не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.
Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:
- Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.
- Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.
- Відмова від шкідливих звичок. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.
- Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.
Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.
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