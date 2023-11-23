Сила ударів сягне 'червоного рівня': потужна магнітна буря очікується на Землі

Затяжна магнітна буря триває на Землі від 21 листопада. У четвер сила ударів підвищилася до 4 балів, а вже завтра, у п'ятницю, геомагнітні коливання сягнуть червоного рівня. К-іденс магнітної бурі підвищиться до 5 балів.

За даними сервісу Meteoagent, 23 листопада очікується магнітна буря К-індексу 4. А 24 листопада сила ударів посилиться до 5 балів. 25 листопада геомагнітні коливання стихнуть до чотирьох балів.

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П'ятибальний шторм може викликати збої в роботі супутників, радіозв'язку, електромережі. Також він може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо з хронічними захворюваннями.

Як захиститися від геомагнітних коливань

Щоб зменшити ризик негативного впливу магнітної бурі на своє здоров'я, рекомендується дотримуватися таких порад:

Дотримуйтесь режиму дня і відпочинку.

Більше пийте рідини.

Обмежте споживання кави та алкоголю.

Їжте легку їжу.

Проведіть час на свіжому повітрі.

Послухайте заспокійливу музику. Музика може допомогти вам розслабитися і заспокоїтися.

Прийміть теплу ванну або контрастний душ.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

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