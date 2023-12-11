'Шуба' по-новому: рецепт новорічного салату з сьомгою

Слабосолена сьомга чи лосось зробить класичний салат "Шуба" цікавішим. Щоб зробити салат ще незвичайнішим, подайте його у склянках.

Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Сьомга слабосолена – 500 г

Картопля – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Буряк – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Майонез 72% – за смаком

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Спосіб приготування:

Візьміть склянки та викладіть на дно шар тертої картоплі, зверху викладіть рибу, на неї — цибулю, яку змастіть тонким шаром майонезу.

Слідом викладіть моркву, змастіть її майонезом, потім – буряк і знову майонез.

Відправте салат в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.

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