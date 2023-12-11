"Шуба" по-новому: рецепт новорічного салату з сьомгою
Слабосолена сьомга чи лосось зробить класичний салат "Шуба" цікавішим. Щоб зробити салат ще незвичайнішим, подайте його у склянках.
Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Сьомга слабосолена – 500 г
Картопля – 3 шт.
Морква – 2 шт.
Буряк – 2 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Майонез 72% – за смаком
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Спосіб приготування:
Візьміть склянки та викладіть на дно шар тертої картоплі, зверху викладіть рибу, на неї — цибулю, яку змастіть тонким шаром майонезу.
Слідом викладіть моркву, змастіть її майонезом, потім – буряк і знову майонез.
Відправте салат в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.
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