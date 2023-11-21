Штормитиме три дні поспіль: змінився графік магнітних бур на кінець листопада

До кінця листопада прогнозується ще три потужні магнітні бурі, які почнуться 21 листопада і триватимуть три доби поспіль. Сила ударів становитиме 4 бали – це жовтий рівень, тобто геомагнітні шторми будуть середньої потужності.

За даними сервісу Meteoagent, з 21 по 23 листопада включно триватимуть магнітні бурі К-індексу 4. У період з 24 по 25 листопада сила ударів становитиме 3 бали. До кінця місяця, попередньо, штормів помаранчевого та червоного рівня не очікується.

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Магнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, які викликаються спалахами на Сонці. Ці спалахи можуть спричинити викиди електронів і протонів, які потрапляють у магнітне поле Землі. Це може призвести до збурень магнітного поля, які можуть впливати на людей, які страждають на метеозалежність.

Метеозалежні люди - це люди, які відчувають зміни у своєму самопочутті, пов'язані з погодою. Ці зміни можуть включати головні болі, втому, проблеми зі сном, дратівливість та зміни настрою.

Магнітні бурі можуть посилювати симптоми метеозалежності. Це пов'язано з тим, що магнітні бурі можуть впливати на електричну активність мозку. Це може призвести до порушення балансу нейротрансмітерів, які відповідають за регулювання таких функцій, як настрій, сон та біль.

Симптоми метеозалежності, які можуть посилюватися під час магнітних бур, включають:

Головні болі

Втома

Проблеми зі сном

Дратівливість

Зміни настрою

Депресія

Агресія

Загострення хронічних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, серцеві захворювання та астма.

Якщо ви метеозалежні, існує ряд способів зменшити вплив магнітних бур на ваше самопочуття. Ці методи включають:

Висипайтеся перед магнітною бурею Пийте багато рідини Обмежте споживання кави та алкоголю Регулярно займайтеся фізичними вправами Приймайте заспокійливі препарати, якщо це необхідно

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря. Лікар може допомогти вам розробити план лікування, який допоможе вам впоратися з симптомами.

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