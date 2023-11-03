Шість цікавих способів, як використати рідкий пральний порошок

Рідкий засіб для прання білизни можна використовувати не тільки за основним цільовим призначенням. Він має у запасі не одну хитрість.

Цей предмет домашнього вжитку, який є у всіх будинках, може знайти й інше застосування. Видання Sante Plus запропонувало шість альтернатив.

Читайте також: Як харчова сода допоможе позбутися від клопів і тарганів вдома

1. Мило для рук. Якщо у вас закінчилося мило для рук, ви можете замінити його водою та порошком. Просто заповніть порожню частину пляшки від мила для рук пральним засобом, а частину рівними частинами води перемішайте перед використанням.

2. Засіб для очищення рук. У вас на руках є зайвий бруд, який потрібно докласти чимало зусиль, щоб видалити? Просто використовуйте чайну ложку прального порошку та чайну ложку рослинної олії, і бруд миттєво зникне.

3. Багатоцільовий очисник. Змішайте 2 столові ложки порошку з 1 літром води та використовуйте цю суміш для боротьби з жиром та брудом на кухні. Наприклад, ви можете налити суміш у розпилювач і використовувати для очищення будь-яких поверхонь у будинку.

4. Засіб для підлоги. Налийте пів ложки рідкого порошку у відро з гарячою водою і вимийте цим розчином підлогу. Ймовірно, це не перше, що спадає на думку, коли ви думаєте про миття підлоги. Але завдяки цій пораді ваша підлога буде сяяти чистотою.

5. Видалення плям. Видалити плями можна за допомогою прального порошку. Нанесіть трохи рідкого прального порошку безпосередньо на пляму, стежачи за тим, щоб одяг не ввібрав пляму повністю. Потім покладіть блузку в пральну машину і виперіть її на звичайній програмі.

6. Розблокуйте труби. Рідкий порошок може допомогти очистити засмічену каналізацію. Перш ніж викликати сантехніка, варто хоча б спробувати. Просто вилийте пів склянки миючого засобу в каналізацію, залиште на кілька хвилин, потім промийте окропом. Трохи менш стійкий бруд повинен піти, і гаряча вода знову очистить труби.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!