Шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальне картопляне пюре

Вершкове домашнє картопляне пюре – найкращий гарнір до більшості страв. Однак навіть таку просту страву легко можна зіпсувати, якщо готувати неправильно.

Шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальне пюре без грудочок, повідомляє Express.co.uk. Для приготування не потрібні дорогі високотехнологічні товкачки чи розпушувачі, щоб отримати незмінно гладку текстуру.

Почніть з очищення картоплі та наріжте її кружечками товщиною 1 см. Якщо нарізати їх на кружечки, вони приготуються більш рівномірно.

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Помістіть картоплю в каструлю і просто залийте холодною водою. Щедро посоліть і поставте на вогонь.

Коли картопля приготується, злийте воду і залиште її сушитися у власній парі приблизно на три-п’ять хвилин. Під час сушіння покладіть зверху кухонний рушник.

Потім пропустіть картоплю через сито. У цей момент додайте вершкове масло, оскільки це допоможе покрити крохмалисті частинки та збереже їх пухнастими.

Після проціджування підігрійте молоко або вершки і додайте їх до картоплі. Перемішуйте до повного змішування, та додайте ще ложку розтопленого вершкового масла для смаку.

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