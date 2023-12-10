Шеф-кухар розкрив старовинний рецепт тушкованої капусти (відео)
Відомий український шеф-кухар Анатолій Добровольський розкрив рецепт стародавньої української тушкованої капусти. Цю страву можна готувати на Різдво, адже тушкована капуста – одна з 12 обов'язкових страв на свято.
Він каже, що у такий спосіб капусту тушкували наші предки століттями. "Він простий, але дуже смачний", – запевнив кухар.
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Для приготування тушкованої капусти за цим рецептом знадобляться такі інгредієнти:
- качан капусти середнього розміру
- дві великі цибулини
- 4-5 зелених кислих яблук
- буженина, чи шинка (підійде й ростбіф) – 500-700 грамів
- масло вершкове - 200 г розтоплене
- молота зіра та коріандр – по пів столової ложки
- бульйон або вода – 1-1,5 літра
- сіль, перець і сік лимона на смак
Спосіб приготування капусти:
- Капусту розрізаємо на дві половини, а потім кожну половину ще навпіл, нашинковуємо її.
- Пошинковану капусту гарно присолюємо і ретельно місимо її, щоб пустила сік.
- Цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями і додаємо до капусти.
- Яблука очищаємо від шкірки і нарізаємо скибочками. Кладемо у воду з соком лимона, щоб яблука не потемнішали.
- М'ясо нарізаємо тоненькими шматочками.
- Вершкове масло розтоплюємо.
Як готувати тушковану капусту на Різдво:
- У каструлю з товстим і широким дном викладаємо шар капусти, потім шар цибулі, шар яблук, шар м'яса.
- Повторюємо шари, поки не закінчиться капуста.
- Приправляємо перцем і заливаємо шари наполовину бульйоном.
- Тушкуємо на повільному вогні упродовж 2 годин, постійно перемішуючи, щоб капуста не пригоріла.
- За 5 хвилин до готовності додаємо трохи молотого коріандру та зіри.
Подаємо тушковану капусту зі сметаною та зеленню.
За словами Добровольського, ця страва має неймовірно смачний смак.
Цей рецепт тушкованої капусти – прекрасний спосіб скуштувати стародавню українську кухню. Він простий у приготуванні, але вимагає часу та терпіння. Однак результат того вартий.
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