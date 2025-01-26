Шедеври світового кіно: топ фільмів про письменників, які варті вашої уваги

23 січня в Україні відбулась прем’єра нового фільму "Сент-Екзюпері", який розповідає про автора легендарного роману "Маленький принц". Стрічка відкриває за kulіси творчості одного з найвідоміших письменників ХХ століття, показуючи, як за великими творами стоїть не менш цікава людська історія.

РБК-Українапропонує добірку біографічних фільмів про письменників, які дозволяють зазирнути у світ їхніх думок та почуттів.

"Сент-Екзюпері"

Навряд чи знайдеться хоча б одна людина, яка не чула про "Маленького принца" — твір, який перекладено більше ніж на 300 мов, займаючи друге місце за кількістю перекладів у світі, поступаючись лише Біблії. Це один із найбільш відомих творів, а ось екранізацій "Принца" було чимало — найновіша з них анімація 2015 року. Проте останнім часом ми не бачили художніх фільмів про самого автора, Антуана де Сент-Екзюпері.

Це зміниться 23 січня, коли в українських кінотеатрах вийде французький фільм про життя письменника. Стрічка, в якій знялися Луї Гаррель, Венсан Кассель і Даєн Крюгер, розповідає про тиждень з життя Сент-Екзюпері, коли він ризикував власним життям, щоб знайти свого друга, який зник під час польоту. Ця подія, ймовірно, стала основою для створення його знаменитого "Маленького принца".

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"Толкін"

Джон Рональд Руел Толкін — батько жанру фентезі, якого вважають одним із найбільших письменників усіх часів. Його книги "Володар перснів", "Гобіт" і "Сильмариліон" досі надихають кінематографістів. Трилогія "Володар перснів" Пітера Джексона стала культовою екранізацією, отримавши 13 премій "Оскар" і встановивши нові стандарти в кінематографії.

Фільм "Толкін" дає можливість заглянути в життя геніального філолога, професора Оксфордського університету, який не лише створив десятки власних мов, але й був офіцером Першої світової війни. Крім того, його історія кохання заслуговує на увагу не менше, ніж романи Джейн Остін. Про це та багато іншого можна дізнатися з фільму, де головні ролі виконали Ніколас Голт і Лілі Коллінз, відома завдяки серіалу "Емілі в Парижі".

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