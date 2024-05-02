Шашлик з риби для тих, хто не любить м'ясо: що додати у маринад для відмінного смаку

Скумбрія це один із найкорисніших видів риби, що містить у своєму складі мінерали, вітаміни та Омега-3. Готувати її дуже просто, особливо якщо ви це робитимете на природі.

Пропонуємо швидкий спосіб приготувати скумбрію на грилі за іспанським рецептом, яким поділилося видання visitsouthernspain.

Цей рецепт скумбрії на грилі стане чудовою альтернативою стравам з філе скумбрії, які останнім часом набули популярності. Він простий у приготуванні, не потребує багато інгредієнтів, а результат вразить вас своїм ароматом та смаком.

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Інгредієнти:

6 цілих скумбрій (без нутрощів, луски та кісток)

2 лимона

4 зубчики часнику

2 столові ложки свіжої петрушки

1/4 склянки оливкової олії першого віджиму

2 столові ложки білого винного оцту

1 чайна ложка копченої паприки

Сіль і перець на смак.

Як замаринувати скумбрію для гриля

Підготуйте скумбрію – випотрошіть її, очистьте від луски та кісток.

Приготуйте маринад: в мисці змішайте подрібнений часник, петрушку, оливкову олію, винний оцет, паприку, сіль та перець.

Замаринуйте скумбрію: зробіть кілька надрізів на кожній рибині, щоб маринад проникнув всередину. Покладіть скумбрію в миску з маринадом, додайте скибочки лимона. Накрийте кришкою або плівкою і поставте в холодильник на 30 хвилин - 2 години.

Розігрійте гриль до середньої або високої температури. Дістаньте скумбрію з маринаду, дайте рідині стекти. Викладіть рибу на решітку гриля. Смажте рибу 4-5 хвилин з кожного боку, або поки шкірка не стане хрусткою, а м'ясо не стане білим і легко відділятися виделкою. Потім зніміть скумбрію з гриля, викладіть на тарілку. За бажанням прикрасьте свіжою петрушкою та скибочками лимона.

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