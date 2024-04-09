Шашлик більше ніколи не підгоратиме: шеф-кухар поділився дієвим лайфхаком (відео)

Якість шашлику значною мірою визначається правильним вибором м’яса та компонентів для маринування. Щоб досягти ідеального прожарювання м'яса та вберегтись від його пригорання, важливо знати один трюк.

Команда UAportal розповідає про корисний лайфхак із сіллю. Ним поділився український шеф-кухар Олександр Огородник у своєму TikTok.

Як уникнути пігорання шашлику

Щоб шашлик не підгорів, важливо правильно регулювати температуру вугілля. Звісно можна використовувати пляшку з водою, проте є альтернативний та більш простий метод:

Вам знадобиться приблизно 100-150 грамів бажано крупної солі. Посипте її на вугілля, і вона допоможе розподілити тепло більш рівномірно.

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Цей спосіб запобігає підгоранню м’яса. Потрібно кинути жменю солі на вугілля та відійти на небезпечну відстань.

За словами шеф-кухаря, цей метод дозволяє уникнути різких спалахів вогню, тому вам не знадобиться пляшка з водою.

Таємниці ідеального шашлику:

Маринуйте м’ясо не менше 3 годин, але краще - 12 годин.

Нарізайте м’ясо на шматки приблизно 5 см у діаметрі. Занадто маленькі шматочки можуть висохнути, а великі – залишитися сирими всередині.

Цибуля для шашлику потрібно нарізати півкільцями.

Раніше ми розповідали, коли солити шашлик, щоб він не був жорстким та сухим.

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