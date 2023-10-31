Сім важливих порад, як підготувати житло до зими, щоб було тепло

Як підготуватися до зими та заощадити на опаленні - що робити, щоб вдома було тепло

З похолоданням ми все більше проводимо вдома, ніж на вулиці. Утеплення потребує не тільки ви, але й ваш будинок.

Без належної попередньої підготовки ви можете побачити більше шкідників вдома, вищі рахунки за електроенергію та опалення, інші збитки. Щоб уникнути цього, скористайтеся важливими порадами Best Life щодо захисту свого будинку від зими.

Читайте також: Як ефективно опалити квартиру без батарей та зігрітися вдома

1. Перевірте свої дерева

Повалені дерева можуть стати величезним фінансовим тягарем, особливо якщо вони впадуть на ваш будинок чи автомобіль. Отже, зараз гарний час, щоб переконатися, що ваші дерева готові до зимових вітрів.

2 Переставте меблі

Сезонна депресія також викликає занепокоєння в зимові місяці, оскільки сонячного світла менше. Щоб уникнути цього, дизайнер інтер’єрів Артем Кроповінський рекомендує переставляти меблі так, щоб "використати доступне сонячне світло". Це можна зробити, розташувавши крісла або диван біля вікон.

"Надмірне використання штучного освітлення може призвести до погіршення настрою через брак природного світла", – попередив він.

3. Переконайтеся, що ваші двері та вікна належним чином закриті

Вам варто переконатися, що ваші двері та вікна не пропускають холоду у дім. За потреби ущільніть місця, де є протяги, полагодьте пошкоджене та несправне.

Якщо ці речі належним чином загерметизовані, ви можете запобігти проникненню холодного повітря та знизити рахунок за електроенергію та опалення, оскільки тепло буде працювати на вас.

4. Приберіть безлад на вулиці.

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, не забудьте також перевірити територію навколо свого будинку та поприбирати. Так ви можете запобігти появі шкідників, які будуть шукати притулку від холоду.

Комахи-шкідники можуть використовувати набори дитячих іграшок, садовий інвентар та інше сміття у дворі як місця для укриття. Також треба обрізати кущі, дерева та траву, оскільки ці ділянки можуть служити сховками.

Читайте також: Сім порад, як усунути конденсат на пластикових вікнах

5. Очистіть водостоки

Брайан Клейтон, експерт із ландшафтного дизайну та генеральний директор GreenPal, нагадує власникам будинків, що вода має вільно рухатися з даху. Забиті жолоби можуть призвести до гниття даху та накопичення криги з її подальшим падінням. Тому переконайтеся, що в них немає листя та іншого сміття.

6. Захистіть свою сантехніку

Внутрішні труби також можуть замерзнути та лопнути через низькі температури, якщо ви мешкаєте у будинку. У багатоквартирних будинках такої проблеми немає. Більшість людей з часом навчилися захищати свою сантехніку – за винятком труб на горищах і в підвалах. Про ці зони часто забуваються і вони не опалюються. Вам слід утеплити водопровід у цих місцях до зими, щоб запобігти будь-яким потенційно дорогим проблемам.

"Неізольований простір із неізольованими трубами — рецепт для замерзлих труб, які можуть лопнути", – пояснив експерт.

7. Встановіть елементи захисту від протягів

Закрити кожну тріщину у вашому домі може здатися складною справою, але ви можете почати з малого, принаймні "включивши елементи захисту від протягів" до зими. За словами домашнього експерта, це може включати такі речі, як щільні штори або пробки для протягів. Ці елементи зменшують прохолодні протяги, створюючи більший комфорт і потенційно нижчі рахунки за електроенергію.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!