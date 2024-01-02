Сім кольорів волосся, які будуть трендовими у 2024 році

Експерти в галузі краси прогнозують, що у 2024 році в тренді будуть кольори волосся, які підкреслюють природну красу та створюють відчуття спокою та розкоші.

"Цього року головними тенденціями будуть масляно-кремовий блонд, дорога брюнетка, каштановий коричневий, ковбойський мідний, живий блонд, імбирно-червоний та холодний чай", – розповів відомий колорист Шерон Доррам.

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Масляно-кремовий блонд – це теплий, золотистий варіант блонда з тонкими відтінками холодного, крижаного блонда для багатовимірного вигляду.

Він найкраще підходить для базового кольору від темно-русявого до дуже світлого попелясто-коричневого.

Дорога брюнетка – це яскравий тон брюнетки, який надає розкішної та дорогої енергії. Він найкраще підходить для темних відтінків шкіри.

Каштановий коричневий – це ще одна головна тенденція, яка зростає у 2024 році. Він є відтінком дорогої брюнетки, який додає більш насичених і глибоких золотистих тонів вашій традиційній брюнетці.

Ковбойський мідний – це прекрасний відтінок, який поєднує справжню мідь і каштановий. Він найкраще підходить для теплих відтінків шкіри.

Живий блонд (суміш омбре та балаяжу) – це чистий, природний вигляд, який має дуже тонке розтушовування, без сильних ліній і навіть вицвітання по всьому волоссю. Він найкраще підходить для всіх відтінків шкіри.

Імбирно-червоний – це розкішний насичений теплий помаранчевий, червоний з імбирним відтінком. Він найкраще підходить для теплих відтінків шкіри.

Холодний чай – це блідий, красивий червонувато-золотистий колір волосся, який виглядає на кшталт "холодного чаю". Він найкраще підходить для світлих відтінків шкіри.

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

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