Сім причин появи мурах у домі та як їх позбутися

Звідки беруться мурахи в будинку - як позбутися мурах в будинку в домашніх умовах

Як тільки ви помітили одну мураху у своєму будинку, знайте, що біда не за горами. Ймовірно, за цим єдиним шкідником повзають інші, і перш ніж ви це усвідомите, ваш простір буде переповнений неприємними комахами.

Іноді здається, що мурах неможливо уникнути, але ваші звички можуть зробити ваш дім ще більш привабливим для них. Видання Best Life назвало сім способів залучення мурах у свій дім і що ви можете зробити, щоб зупинити їх.

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1. Кущі і дерева ростуть занадто близько до вашого будинку.

Можливо, вам хотілося б, щоб навколо вашого будинку було багато зелені, але будьте обережні з цим.

Сертифікований ентомолог Шеннон Харлоу-Елліс розповідає, що кущі та дерева можуть виступати як магістралі, по яких мурахи можуть подорожувати, якщо вони нависають або торкаються будинку.

2. Ви ходите у взутті всередині будинку.

За словами експерта з домашнього догляду Райана Фарлі, взуття також може служити "транспортним засобом" для мурах.

"Якщо ви або ваші діти проводите багато часу на вулиці, цілком можливо привезти одного або двох пасажирів на вашому взутті", – пояснив він.

3. Кондиціонер на вікні.

Якщо у вас є віконний кондиціонер, ви можете запросити нову проблему.

"Якщо у вас є внутрішньовіконний кондиціонер, важливо переконатися, що він надійно встановлений у вікні та що вікно повністю герметизує його. Це не тільки утримує холодне повітря всередині та гаряче повітря назовні, але й запобігає проникненню шкідників через щілини", – зауважив експерт із дому Леонард Енг.

4. Запашні квіти поруч з домом.

Хоча гарні квіти можуть прикрасити ваше подвір’я, але вам не варто садити їх надто близько до дому, особливо якщо вони мають сильний запах. Йдеться про такі ароматні квіти як гарденії, троянди, лаванда, півонії, нарциси та азалії.

"Мурахи використовують свій нюх, щоб знайти їжу, притулок і воду", — розповідає Харлоу-Елліс. "Посадивши запашні квіти біля споруди, робочі або мурахи-фуражори відчують запах джерела їжі".

5. Корм для домашніх тварин залишається у мисці.

Можливо, ви добре знаєте, що не слід залишати їжу, якщо ви не хочете привабити мурах. Але це також охоплює будь-який корм для вашого вихованця, за словами Меган Веде, співвласника компанії з боротьби зі шкідниками Done Right Pest Solutions.

"У домашніх тварин, як-от котів і собак, часто є страви з вологою або сухою їжею, які стоять годинами між годуваннями. Це джерело їжі для вашого вихованця також може служити джерелом їжі для мурах", – застерігає Веде.

Щоб відлякати мурах, вона рекомендує власникам домашніх тварин планувати годування та прибирати блюдо з їжею до наступного прийому їжі.

6. Діряві труби.

Однак не тільки їжа може викликати проблеми з мурахами, але й діряві труби.

"Як і будь-якій іншій живій істоті, мурахам також потрібна вода, щоб вижити. Це означає, що ваші діряві труби можуть стати захоплюючою знахідкою для цих настирливих шкідників", — пояснив експерт із боротьби зі шкідниками Мо Самір.

Щоб зупинити мурашок, полагодьте труби чи крани, що протікають, і переконайтеся, що у вашому домі чи навколо нього немає стоячої води.

7. Ви не прибираєте біля електричних розеток.

Небагато людей усвідомлюють, що мурахи дуже люблять електричні розетки, розповів ландшафтний дизайнер Бен Есман.

Цих комах можуть притягувати електромагнітні поля, тому будь-який безлад навколо електричних розеток може лише збільшити притягнення мурашок. Тож переконайтеся, що ви регулярно протираєте поверхні та перевіряєте позаду приладів.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

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