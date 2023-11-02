П'ять натуральних інгредієнтів, завдяки яким ви забудете про комах-шкідників в оселі

Немає сенсу купувати інсектициди, часто наповнені їдкими хімікатами, коли у вас на кухні є не менш дієві інгредієнти. Вони допоможуть позбутися комах-шкідників, таких як таргани, клопи, комарі, мошки тощо.

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Натуральні засоби для боротьби з комахами діють різними способами. Деякі з них вбивають комах, інші відлякують їх. Про це пише Sante Plus.

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1. Цибуля. Цей інгредієнт, який має непереборну користь для здоров'я, також може допомогти вам боротися з комахами. Сильний запах цибулі злякає їх, якщо ви помістите її невеликими кубиками в миску з водою. Вони негайно втечуть.

2. Часник. Як і цибуля, цей продукт, багатий на сірку і має потужні оздоровчі властивості, є потужним репелентом проти паразитів, які можуть завдати шкоди вашим рослинам.

Щоб використовувати його, рекомендується змішати кілька очищених стручків з олією, водою і рідким милом у мисці, яку ви помістите у місці, часто відвідуваному комахами.

3. Перець чилі. Саме завдяки своєму сильному запаху, який комахи відчувають на відстані кількох метрів, він відлякує їх. Якщо ви хочете скористатися властивостями цього природного репеленту, змішайте три столові ложки меленого перцю чилі з 4 л води і варіть 15 хвилин. Цей препарат необхідно мацерувати протягом 24 годин, перш ніж додати кілька крапель органічної рідини для миття посуду. Вилийте цю суміш у контейнер і розпорошіть на ділянки, колонізовані комахами. З цими шкідниками можна попрощатися.

4. Рослини. Деякі рослини є справжнім кошмаром для комах через їхній запах. Це стосується розмарину, лаванди, чорнобривців і базиліку. Ви можете виростити ці рослини в приміщенні, щоб ароматизувати свій будинок, прикрасити його і позбавитися таких шкідників, як комарі.

5. Ефірна олія м'яти перцевої. Крім ароматизації вашого інтер'єру, цей інгредієнт корисний для позбавлення від кількох видів комах, таких як павуки та таргани. Щоб отримати від нього користь, змішайте 10 крапель ефірної олії м'яти перцевої у невеликій скляній пляшці з розпилювачем та використовуйте його для обприскування місць, які часто відвідують шкідники. Ця суміш також ефективна проти мишей.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

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