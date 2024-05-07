Секунда часу і готово: як швидко затягнути нитку в голку
Заправка нитки в голку - це те, з чим стикається кожен, хто любить шити або лагодити одяг. Іноді це може бути справжнім випробуванням, адже нитка не хоче слухатися, а очі вже втомилися від напруги. Але не здавайтеся! Сьогодні ми поділимось з вами лайфхаком, який допоможе вам заправити нитку в голку за лічені секунди. Про це пише DailyStar.
Вам знадобиться:
- Нитка
- Голка
- Невеликий шматочок паперу
Інструкція:
- Складіть нитку вдвічі, щоб утворилася петля.
- Покладіть петлю нитки на край паперу.
- Розріжте папір по діагоналі, так щоб нитка опинилася всередині.
- Протягніть папір через вушко голки.
Як це працює?
При розрізуванні паперу нитка, яка знаходиться всередині, захоплюється краєм і автоматично проходить через вушко голки. Цей лайфхак економить час, сили та нерви, адже вам більше не доведеться витрачати хвилини на те, щоб просунути нитку в крихітний отвір.
Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна шити перед дорогою.
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