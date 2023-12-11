Накличете проблеми та негаразди: чому не можна шити перед дорогою

Для наших предків подорожі вимагали багато часу і були небезпечними, але навіть у наш час, дальня дорога може приховувати неприємності. Таким чином, старі прикмети, пов'язані з подорожами, залишаються актуальними. Наприклад, звичка вишивати або пришивати гудзик перед виїздом може вплинути на дорогу, повідомляє Ukr.Media.

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Ще наші предки вірили, що шиття перед подорожжю – до невдач, а вузли, які ви зав'яжете, можуть символізувати труднощі на шляху.

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Крім того, існує прикмета, що шиття довгою ниткою перед виїздом може віддалити від судженого, а плутання нитки може вивести на помилковий шлях.

Інша прикмета стверджує, що шиття довгою ниткою перед виходом може віддалити вас від свого будинку, а доля відвернеться.

Іноді в ситуаціях, коли необхідно шити перед виходом, рекомендується робити це мовчки або навіть прикусити язик. Якщо інша людина зашиває вам річ, вона повинна взяти в рот шматочок нитки для нейтралізації можливих поганих наслідків.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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