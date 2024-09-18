Сексуальна гармонія: які знаки зодіаку утворюють найчуттєвіші пари

Гармонійні і чуттєві взаємовідносини вирізняються емоційною та фізичною сумісністю двох людей. Психологи кажуть, що для того, аби люди відчули велике кохання, вони повинні правильно "знайти" один одного.

Зі свого боку астрологи звертають увагу на те, ще є кілька пар знаків зодіаку, які буквально створені один для одного у коханні. Про те, як знайти партнера у ліжку йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Скорпіон + Стрілець

Пристрасний Скорпіон повинен займатися сексом мало не щодня. Водночас Стрілець забезпечить йому адреналін любові, адже тільки з ним він буде ідеально гармоніювати. Завдяки тому, що вони розуміють один одного в ліжку, їхні стосунки можуть тривати кілька років. Завжди усміхнений Стрілець прощає Скорпіону все, і найкраще вони можуть помиритися в ліжку. Для цієї пари ніколи не станеться, щоб інтимне життя потрапило в стереотип.

Близнюки + Діва

Ця пара є зразком виняткового сексу, адже допитливий Близнюк постійно відкриває, любить пробувати нове і не боїться виходити за свої межі. У цьому Діва ще трохи відстає, але вона також любить пробувати нове, а коли справа доходить до задоволення Близнюків, вона може все. Пристрасть ніколи не зникає в їхніх стосунках, і вони можуть зайти дуже далеко, а також навіть можуть жити разом і мати сім’ю.

Рак + Риби

Рак скоріше поверхневий, ніж зосереджений на психологічних речах, проте він прекрасно ладнає з Рибами, тому що, як кажуть, протилежності притягуються. Риби більш чуйні, більш чутливі, і це приваблює Рака. Вони створюють гармонійну гармонію в ліжку, яка є не у кожного. Вони можуть займатися коханням годинами, не відпочиваючи. Ця пара просто зіркова, нехай і недовго, адже спогади про пристрасний секс залишаться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про найкращих коханців серед знаків зодіаку.

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