Секрети омолодження: косметологи поділилися неочікуваними домашніми засобами для ідеального обличчя

Фахівці у сфері краси назвали натуральні продукти, які допоможуть омолодити обличчя в домашніх умовах. Зокрема, косметологи вважають корисними маски з м'якоті полуниці та сиру.

Для зволоження шкіри рекомендують використовувати натуральне вершкове масло, що є ефективним засобом. Про це інформує Ukr.Media.

Для того, щоб освіжити та очистити шкіру, ви можете використовувати лимонний сік. Обережно нанесіть його на обличчя, уникаючи потрапляння в очі, щоб запобігти подразненню. Перед застосуванням переконайтеся, що у вас немає алергії на цитрусові, радять експерти.

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Для тих, хто регулярно користується кремами для обличчя, рекомендується наносити їх м’якими масажними рухами, щоб розпрямити зморшки. Щоб зменшити зморшки біля очей, легенько притискайте їх кінчиками вказівних пальців. Щодо набряків під очима, можуть бути корисними чайні пакетики, які слід тримати на очах протягом 30 хвилин.

Косметологи також зазначають, що молодість шкіри значною мірою залежить від того чи є у вас шкідливі звички. Куріння та вживання алкоголю можуть значно погіршити зморшки та набряки під очима. Не менш важливим є збалансований раціон, багатий на білки, вітаміни та жирні кислоти.

Регулярне вмивання холодною водою, вправи для очей та обличчя, а також достатнє споживання вітамінів, зокрема вітаміну D, позитивно впливають на стан шкіри.

Нагадаємо, що косметичні процедури й засоби догляду за шкірою можуть лише тимчасово приховати зовнішні прояви акне, тому лікарі рекомендують лікувати проблему зсередини.

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