8 шкідливих звичок, які провокують передчасне старіння шкіри

Сучасні люди мають напружений графік, неспокійне життя та стрес. Ці помилки "крадуть" наші найкращі роки.

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Через втому та лінощі ми дозволяємо собі не виходити із зони комфорту, часто забуваючи про догляд за собою. Деякі шкідливі звички ми повторюємо і повторюємо, а наша шкіра тільки старіє. Про це пише Sante Plus.

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1. Нестача сну

Одна з причин, через яку наша шкіра старіє раніше, пов'язана нестачею сну, безсонням. Це збиває наш внутрішній годинник, тому організм виділяє більше кортизолу, "гормону стресу". В результаті колаген, який зберігає шкіру гладкою та еластичною, поступово руйнується, що призводить до появи тонких ліній та зморшок.

2. Цигарки

Тютюн – справжній ворог краси та здоров'я, який підвищує ризик раку та інших хронічних захворювань. Але курці також повинні помітити шкідливий вплив на свою шкіру: згодом вона морщиться, швидше жовтіє та утворюються негарні плями. Куріння цигарок зменшує приплив крові, який переносить необхідні поживні речовини, такі як кисень до поверхні шкіри. Результат: в організмі знижується вироблення колагену.

3. Погано зволожена шкіра

Коли шкіра висихає, вона стає більш щільною та сухою, як це видно у літніх людей. Отже, очевидно, що необхідна достатня гідратація.

Вранці та ввечері вмиваючись, робіть це обережно, щоб не дратувати шкіру. І використовуйте здорові, безалкогольні продукти.

По можливості уникайте хімічних продуктів, які можуть призвести до подальшого висихання.

Завжди використовуйте м'які зволожуючі засоби і насамперед не забувайте знімати макіяж щовечора перед сном.

Удушлива шкіра передчасно старіє.

Нарешті пийте багато води протягом дня, тому що шкіра зволожена як зсередини, так і зовні.

4. Похмурий погляд

Так, це легше сказати, аніж зробити. Тому що ми схильні хмуритись, навіть не усвідомлюючи цього. Але намагайтеся, наскільки це можливо, уникати виразу обличчя, яке поглиблює зморшки.

Чим більше ви хмуритеся, тим більше зморшок на шкірі і тим більше зморшок утворюється з часом.

5. Ви не контролюєте свій кров'яний тиск

Пам'ятайте, що високий кров'яний тиск збільшує ризик вікових проблем, таких як судинна деменція. Тому важливо періодично контролювати свій кров'яний тиск: дотримуйтеся правильного харчування, займайтеся фізичними вправами і, можливо, приймайте відповідні ліки. Це допоможе уповільнити старіння, а також запобігти можливому пошкодженню головного мозку.

6. Темний одяг

Це досить безглуздо, але "яскраві кольори висвітлюють обличчя та розмивають темні ділянки". Вибір кольору вашого одягу не випадковий. Деякі тони можуть підкреслити ваше обличчя, в той час, як інші ризикують зробити його тьмяним і старішим.

Ви повинні навчитися пристосовуватися до еволюції шкіри: якщо обличчя з віком стало блідішим, ви повинні гармонізувати його з квітами, які йому найкраще підходять, навіть якщо у вас не було звички носити ці тони. Візьмімо приклад чорного: цей колір, ймовірно, ідеально підходив вам, коли вам було за тридцять, але, можливо, через 10 років він не робить вас молодшим. У цьому випадку інші кольори, такі як темно-сірий, насичений синій або навіть яскравіші відтінки, можуть бути більш приємними.

7. Невідповідна стрижка чи колір

Вдала стрижка може забрати кілька років та освіжити обличчя, або ж діяти навпаки – зістарити.

"Завжди вибирайте стрижку, що підкреслює профіль обличчя", – радить косметолог Паула Вейга. Що стосується фарбування, вона рекомендує вибирати світліший колір або відтінки трохи яскравіші за ваш природний колір обличчя, тому що "м'які, світлі тони змушують обличчя сяяти більше".

"Волосся тільки одного кольору може зістарити вас, чи то каштанові, світлі чи білі. Не соромтеся додати кілька відтінків або гарних відблисків, щоб зробить волосся яскравішим. Тоді ваше обличчя стане більш сяючим та молодим!", – стверджує косметолог.

8. Відсутність аксесуарів, таких як окуляри

Як і у разі вибору одягу, експерт моди закликає вас проявляти більше творчості у виборі аксесуарів, які ви носите кожен день. Окуляри, наприклад, "мають вирішальне значення в ті дні, коли у вас немає часу на створення нового образу", каже Паула Вейга. Ювелірні вироби, сумки, шарфи, аксесуари для волосся... Розважайтеся, розбиваючи свій образ, який іноді буває надто гладким та спокійним.

Нагадаємо, що косметичні процедури й засоби догляду за шкірою можуть лише тимчасово приховати зовнішні прояви акне, тому лікарі рекомендують лікувати проблему зсередини.

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