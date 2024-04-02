Секрети ідеальної паски: як правильно підготувати родзинки для додавання у святкову випічку

Традиційна великодня паска повинна бути пухкою, ароматною та містити в собі родзинки. Важко уявити святкову випічку без цього ключового компонента.

Але як правильно підготувати родзинки перед тим, як вмішати їх до тіста та чи варто їх промивати для вдалої паски? Команда UApotal разом з akademia smaku розповідає секрети ідеальної святкової випічки.

Як зробити родзинки м'якими

Для того, щоб родзинки стали м’якими, помістіть їх у воду чи невелику кількість лимонного соку на 30-40 хвилин. Раніше їх часто заливати кип’ятком для швидкого відновлення м’якості, однак висока температура може знищити деякі корисні речовини в родзинках. Тому, якщо час вам дозволяє, краще обрати спосіб без термічної обробки.

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Як правильно замочити родзинки

Для замочування родзинок ідеально підійде звичайна вода, але можна використовувати й молоко та навіть чай. Існує також концепція "п’яних родзинок", коли їх заливають коньяком або горілкою. Важливо враховувати природну солодкість родзинок, тому уникайте їх замочування у надто солодкій рідині, як-от сік чи лікер з додатковими ароматами.

Кращий час для додавання родзинок до паски

Додавайте родзинки разом з цедрою та цукатами до тіста, яке вже встигло піднятися удвічі, щоб зберегти їх аромат та смак у готовому виробі.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які інгредієнти не варто додавати, аби не зіпсувати паску.

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