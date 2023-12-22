Секретний інгредієнт зробить м'ясо соковитим: Гордон Рамзі поділився рецептом різдвяної індички
Різдвяна індичка — це традиційна страва у багатьох країнах. В Україні на Різдво готують запечену качку чи гуску.
Приготувати птицю так, щоб вона була соковитою та ароматною, може бути непросто. Шеф-кухар Гордон Рамзі поділився своїм рецептом різдвяної індички, який допоможе вам отримати м'яке та соковите м'ясо.
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За словами Гордона Рамзі, секрет соковитості різдвяної індички полягає в тому, щоб не допустити її висихання. Для цього він використовує один "секретний" інгредієнт — шматочки бекону.
"Шість скибочок жирного бекону на найтовщій частині індички запобіжать висиханню м'яса, а жир з бекону допоможе зробити індичку надзвичайно соковитою", — каже експерт.
Ще один секрет соковитості – спеціальне "дивовижне" трав’яне масло, яким можна змастити індичку, щоб вона була одночасно соковитою та мала хрумку скоринку.
Щоб приготувати це масло, потрібно взяти такі інгредієнти:
- 375 г вершкового масла (кімнатної температури)
- Натерта цедра двох невеликих лимонів
- Три зубчики часнику
- Подрібнене листя петрушки
- Одна столова ложка оливкової олії
- Сіль і перець
Як приготувати індичку на Різдво:
Розігрійте духовку до 220 градусів.
Приготуйте часникове масло. Помістіть вершкове масло кімнатної температури у велику миску та приправте сіллю та перцем. Додайте оливкову олію і добре перемішайте. Продовжуючи ретельно перемішувати масло, додайте цедру лимона, подрібнені зубчики часнику і подрібнену петрушку. Після готовності відкладіть.
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Індичку треба розпотрошити та приправити її черевну порожнину сіллю та перцем. Вкладіть всередину нашинковану цибулю, половинки 3 зубчиків часнику, шматочки лимона і два лаврові листи.
Під шкіру на грудині індички влийте часникове масло. Цим маслом треба натерти й стегна птиці.
Викладіть індичку на велике деко грудкою догори. Добре посоліть і поперчіть, а потім збризніть оливковою олією.
Запікайте індичку в гарячій духовці приблизно 10-15 хвилин. Після закінчення часу вийміть деко з духовки, змастіть індичку соком, а потім покладіть скибочки бекону на грудку індички, щоб вона залишалася вологою.
Зменшіть температуру у духовці до 180 градусів та готуйте індичку протягом двох з половиною годин (приблизно 30 хвилин на кг). Обов’язково перевіряйте індичку, поки вона готується, щоб час від часу поливати її.
Щоб переконатися, що індичка правильно приготована, вставте шпажку в найтовщу частину ніжки. Якщо з місця проколи витече прозора рідина, це означатиме, що птиця приготувалася.
Коли індичка буде повністю готова, перекладіть її на блюдо й за бажанням присипте подрібненою зеленню.
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