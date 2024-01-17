Секрет з Голландії: Як зробити картопляне пюре набагато смачнішим
Картопляне пюре – це універсальна страва, яка підходить до будь-якого основного блюда. Однак, щоб пюре вийшло по-справжньому смачним, потрібно знати кілька секретів.
На сайті "Господинька" розповіли, як приготувати голландське картопляне пюре, яке точно здивує ваших гостей, адже воно дійсно виглядає незвично і має неперевершений смак.
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Інгредієнти:
- 7 великих картоплин
- 1 велика морква
- 2 невеликі цибулини
- 2 пучки петрушки
- 80 мл вершків 20%
- сіль та перець за смаком
Приготування:
- Картоплю почистіть і наріжте на чотири частини. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю наріжте півкільцями.
- У каструлю з водою додайте картоплю, моркву та цибулю. Варіть до готовності картоплі, приблизно 25 хвилин.
- Поки варяться овочі, приготуйте петрушку. Дрібно наріжте її і обсмажте на сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору.
- Коли овочі будуть готові, зніміть їх з вогню і дайте трохи охолонути.
- Додайте до овочів вершкове масло, вершки, сіль та перець. Розімніть все в пюре.
- Вмішайте обсмажену петрушку.
- Готове пюре подавайте до столу.
Додаткові варіанти приготування
Голландське картопляне пюре можна приготувати з різними добавками. Наприклад, до нього можна додати тертий часник, гриби, бекон або ковбасу.
Смачного!
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