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Секрет з Голландії: Як зробити картопляне пюре набагато смачнішим

Ігор Романько

Як правильно приготувати ідеальне картопляне пюре

Картопляне пюре – це універсальна страва, яка підходить до будь-якого основного блюда. Однак, щоб пюре вийшло по-справжньому смачним, потрібно знати кілька секретів.

На сайті "Господинька" розповіли, як приготувати голландське картопляне пюре, яке точно здивує ваших гостей, адже воно дійсно виглядає незвично і має неперевершений смак.

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Інгредієнти:

  • 7 великих картоплин
  • 1 велика морква
  • 2 невеликі цибулини
  • 2 пучки петрушки
  • 80 мл вершків 20%
  • сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Картоплю почистіть і наріжте на чотири частини. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю наріжте півкільцями.
  2. У каструлю з водою додайте картоплю, моркву та цибулю. Варіть до готовності картоплі, приблизно 25 хвилин.
  3. Поки варяться овочі, приготуйте петрушку. Дрібно наріжте її і обсмажте на сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору.
  4. Коли овочі будуть готові, зніміть їх з вогню і дайте трохи охолонути.
  5. Додайте до овочів вершкове масло, вершки, сіль та перець. Розімніть все в пюре.
  6. Вмішайте обсмажену петрушку.
  7. Готове пюре подавайте до столу.

Додаткові варіанти приготування

Голландське картопляне пюре можна приготувати з різними добавками. Наприклад, до нього можна додати тертий часник, гриби, бекон або ковбасу.

Смачного!

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